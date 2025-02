Calogero-Sinisgalli, un gemellaggio poetico calabro-lucano

Porta l'acronimo di "MeMo" il gemellaggio poetico "che sarà sottoscritto tra il paese natale di Leonardo Sinisgalli, Montemurro, e il comune calabrese di Melicuccà (Reggio Calabria), dove nacque e morì prematuramente Lorenzo Calogero, poeta dalla vita tormentata, rimasto per lungo tempo sconosciuto ai più, ma stimato da Sinisgalli che fu tra i primi a riconoscerne e a sostenerne il valore poetico".

In un comunicato diffuso dalla Fondazione Sinisgalli, è messo in evidenza che "la recente valorizzazione della figura di Calogero, grazie al contributo dell'editore Lyriks che ne ha ripubblicato l'opera, muove oggi verso la costituzione di un organismo (Fondazione e Parco letterario) a lui intitolato, seguendo un percorso che ha assunto, come modello, l'esempio della Fondazione Leonardo Sinisgalli".

Dopo "le prime interlocuzioni avviate al Salone del Libro di Torino e proseguite in occasione della Festa della poesia 2024 'Lorenzo Calogero', a Melicuccà, è nato il desiderio di suggellare una collaborazione tra le due comunità, attraverso una due giorni dedicata alla poesia, in programma il 28 febbraio a Montemurro e il primo marzo a Potenza. Saranno ospiti in Basilicata, rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Melicuccà e dell'Associazione Lyriks. Il 14 e 15 marzo prossimi restituiranno la visita a Melicuccà i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Montemurro e della Fondazione Sinisgalli".



