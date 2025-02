Sindaco di Crotone, la gente in mare va salvata sempre

(v. Due anni dalla strage di Cutro, Crotone..." delle 14.44) "Bisogna ricordare per evitare che simili tragedie si ripetano. La vita di questa gente che scappa dalla guerra e dalle persecuzioni va sempre salvata e poi si decide cosa fare". Lo ha detto il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, parlando con i giornalisti a margine dell'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale in occasione del secondo anniversario del naufragio di Cutro in cui morirono 94 persone, tra cui 35 minori, con un numero imprecisato di dispersi,.

"Sono trascorsi due anni - ha aggiunto Voce - ed il dolore è sempre presente . Abbiamo vissuto un momento drammatico che abbiamo voluto ricordare con un giardino dedicato alla vittima più piccola, Alì, sepolta a Crotone. La città si è stretta al dolore dei familiari, dimostrando al mondo cosa vuole dire essere umani".

Voce, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha detto che "i centri per migranti che il governo ha pensato di istituire in Albania non servono. Ed è chiaro che quello dell'immigrazione è un problema che deve riguardare l'Europa".



