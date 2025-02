Sequestrata discarica abusiva a Crotone, tre denunce

Una discarica abusiva contenente oltre 2 mila tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, realizzata su una superficie di oltre 5 mila metri quadrati a nord del centro abitato di Crotone, in località Cantorato, è stata sequestrata assieme al materiale di risulta depositato dai finanzieri del Comando provinciale. I due fratelli proprietari del terreno e il conduttore del fondo sono stati denunciati per reati in materia ambientale. I militari, insospettiti dalla grande quantità di rifiuti edili riversati all'interno di un terreno privato, hanno avviato immediate verifiche anche attraverso la consultazione delle banche dati del Corpo accertando l'assenza sull'area individuata di autorizzazioni ad esercitare attività di gestione e/o trattamento di rifiuti evidenziando, inoltre, la presenza di due vincoli ambientali di natura idrogeologica. Da qui è stata avviata, con l'ausilio di personale tecnico dell'Arpacal, un'attività ispettiva che ha consentito di rilevare, da un lato, la presenza di composti da materiali di scarto provenienti da attività di costruzione e/o demolizione (prevalentemente costituiti da laterizi, murature, frammenti di conglomerati cementizi anche armati, rivestimenti e prodotti ceramici), pneumatici fuori uso e lampade neon esauste e, dall'altro, l'assenza di ogni accorgimento (pavimentazione e sistemi di canalizzazione e raccolta dei liquidi di scolo) atto a contenere il rischio di inquinamento.

Proprio a tale scopo i finanzieri e i tecnici Arpacal hanno effettuato dei prelievi di campioni di terra e rifiuti, i cui esiti verranno acquisiti nei prossimi giorni, in modo da determinare l'attuale livello di inquinamento ambientale dell'intera area.





