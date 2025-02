Comuni: Cosenza, al via campagna sensibilizzazione ambientale

"Quando ci siamo insediati abbiamo trovato la città invasa dai rifiuti. Sin da subito abbiamo avviato un'azione volta a migliorare sensibilmente la situazione. Oggi Cosenza è una città pulita, ma non è ancora la città pulita cui aspiriamo. Vorremmo che fosse tale, infatti, in ogni angolo ed in ogni suo aspetto". Lo ha detto il sindaco della città bruzia, Franz Caruso, aprendo la conferenza stampa a Palazzo dei Bruzi nel corso della quale é stata presentata la campagna di sensibilizzazione e di educazione ambientale promossa dal Comune e da Ecologia Oggi e che ha come testimonial l'attore cosentino Peppino Mazzotta.

"Ringrazio, innanzitutto, Peppino Mazzotta - ha aggiunto il sindaco Caruso - per la sua straordinaria disponibilità e generosità. Non era facile, né scontato averlo come testimonial, ma evidentemente ha avvertito forte il richiamo della sua terra.

Con il bellissimo spot che è stato prodotto e di cui Peppino è protagonista entreremo nelle case dei nostri concittadini, chiedendo loro di amare, rispettare e prendersi cura della città, che appartiene a tutti noi. Questa campagna di sensibilizzazione è frutto di una scelta ben precisa, che è quella di alzare l'asticella culturale nel nostro territorio.

Tenere la città pulita e rispettare le regole della civile convivenza è, appunto, un fatto culturale".

"Sempre insieme a Peppino Mazzotta- ha proseguito il primo cittadino - nelle prossime settimane faremo partire un tour nelle scuole cittadine per parlare al nostro futuro, che sono i bambini, con la speranza di poter inculcare in ognuno di loro l'amore ed il rispetto per la città. Il nostro obiettivo è quello di rendere Cosenza sempre più bella e accogliente, ma lo raggiungeremo solo se arriveremo al cuore della nostra gente e se i nostri cittadini collaboreranno con l'Amministrazione comunale. Sono convinto che avremo, finalmente, una città bella e ordinata solo se sarà rispettata da noi stessi".

Nel suo intervento Peppino Mazzotta ha sottolineato il senso di appartenenza alle sue radici bruzie. "Ho accolto molto volentieri questa proposta - ha detto l'attore - perché sono di Cosenza, mi sento cosentino e sono indissolubilmente legato a questa città. Come faccio sempre, dunque, cerco di dare un contributo per la mia terra. In questo caso ho pensato che il capitale di popolarità che ho accumulato negli anni potesse essere speso per la mia città su un tema a me molto caro, che è quello dell'educazione civica e del rispetto urbano che mi auguro questa campagna di sensibilizzazione possa rafforzare".



