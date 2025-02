Eletta la 'madrina' del 67/mo Carnevale di Castrovillari

E' Sofia Lampis, 15 anni, la madrina della 67/ma edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore. Ad incoronare la madrina della kermesse è stato il presidente della Pro loco cittadina, Eugenio Iannelli.

"Amo cogliere le opportunità - ha detto Sofia poco dopo essere stata scelta - e appena mi è stato chiesto di partecipare ho detto subito sì. Sono molto felice anche della vittoria. Amo essere sempre impegnata. In futuro vorrei continuare gli studi soprattutto nel campo della biologia senza trascurare quelle che sono le mie più grandi passioni, la musica e la danza".

La ragazza, studentessa al secondo anno del Liceo scientifico Scienze applicate, "Mattei" di Castrovillari, è stata scelta da una giuria guidata dal presidente Pippo Campolongo e composta dai giurati Pino Bruno, Vittoria Maltese, Rosaria Russo, Teresa Musmanno, Anna Nigro e Michele Martinisi.

"E' stato un compito arduo per la giuria - ha detto il presidente della Pro loco Eugenio Iannelli - le candidate erano tutte bellissime, preparate e spigliate con tanta presenza scenica, il che ci conforta perchè vuol dire che il concorso non si limita solo alla bellezza fisica".

La neo "madrina", affiancherà "Re Carnevale" in tutte le manifestazioni ufficiali della kermesse. L'incoronazione è avvenuta presso il Teatro Sybaris in una serata, presentata da Carlo Catucci, ideatore dell'evento insieme al direttore artistico, Gerardo Bonifati, affiancato dalla madrina uscente, Caterina Gaetani. Consegnate anche la fasce di: Miss Sorriso a Karola Malagrinò, Miss eleganza a Diana Nicoletti e Miss Serenata a Cristiana Di Lorenzo.



