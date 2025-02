Giuramento guardie ambientali d'Italia sezione di Catanzaro

Si é svolta, nel Comune di Catanzaro, la cerimonia di giuramento delle "Guardie ambientali d'Italia" della sezione cittadina, come guardie ittiche volontarie.

Al giuramento hanno presenziato il sindaco, Nicola Fiorita, ed il consigliere comunale delegato, Manuel Laudadio.

Le guardie sono approdate al giuramento dopo avere partecipato ad un percorso formativo a cura della Regione e dopo avere sostenuto un esame a conclusione del quale è stato rilasciato loro un attestato di merito.

"Un ringraziamento - é detto in un comunicato - va al settore Fitopesca sanitario, nelle persone di francesco pisano e del dirigente di settore, Giuseppe Palmisani. Un grazie particolare va poi al presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate sul tema della prevenzione della salute collettiva attraverso servizi di monitoraggio del territorio calabrese. Un ringraziamento va anche al Comando provinciale di Catanzaro della Guardie ambientali nella persona di Raffaele Borello, che ha creduto in questo progetto. Le guardie ambientali d'Italia della sezione comunale prestano la loro opera a titolo completamente gratuito, offrendo supporto e collaborazione alle forze dell'ordine".

Le guardie che hanno prestato giuramento sono Salvatore Nardini (comandante di sezione) Luigi Maiello, Gabriele Maiello, Angelo Nardini, Daniele Nardini, Alberto Carito, Alessio Paravati e Francesco Plutino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA