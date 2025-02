Accende fuochi artificiali per strada, denunciata

Una ventinovenne è stata denunciata dalla Polizia, a Crotone, per accensione ed esplosioni pericolose. Gli agenti della Squadra Volante, nel corso di servizi disposti dal questore Renato Panvino, hanno individuato in via Pastificio, nell'immediatezza dei fatti, una donna che si stava allontanando dopo avere acceso una batteria pirotecnica senza alcuna autorizzazione.

La donna è stata fermata, identificata e denunciata all'autorità giudiziaria per l'accensione di fuochi pirotecnici in una via pubblica senza autorizzazione. Il materiale esplodente assemblato artigianalmente è stato sequestrato.

Il fenomeno dell'accensione dei fuochi pirotecnici da parte degli autori, sottolineano gli investigatori, "potrebbe essere interpretato come accadeva per la fiction 'Gomorra' con finalità diverse da quelle che solitamente accompagnano la loro esplosione in occasione di festeggiamenti di compleanni, battesimi, lauree". Gli investigatori seguono con particolare attenzione il quartiere Acquabona, limitrofo alla piazza nella quale sono stati fatti esplodere i giochi pirici.

In due settimane, in circostanze diverse, sono stati denunciati i responsabili di due accensioni di fuochi pirotecnici e disturbo della quiete pubblica.



