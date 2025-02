Nascondeva in casa oltre 3 chili di marijuana, arrestato

Intervengono in un'abitazione a seguito della segnalazione di una lite e scoprono oltre tre chilogrammi di marijuana. E' accaduto a Maida dove i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un venticinquenne, con precedenti di polizia, accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, giunti nell'abitazione dell'uomo, si sono subito insospettiti sia per ilnervosismo del venticinquenne, sia per il forte odore di sostanza stupefacente e hanno deciso di approfondire il controllo. A seguito di una perquisizione personale e dei locali è stata trovata la marijuana contenuta in diverse buste di plastica termosaldate e in recipienti in vetro.

La sostanza stupefacente sarà successivamente sottoposta ad analisi in laboratorio.



