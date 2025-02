Condannato in via definitiva, arrestato un 50enne a Crotone

La Polizia di Stato ha arrestato a Crotone un cinquantenne condannato in via definitiva alla pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato fatto dagli agenti della Squadra mobile in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura generale della Corte D'Appello di Catanzaro.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l'uomo era stato arrestato nel 2016 e nel 2018 per furto e nel 2015 e nel 2022 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hascisc. Nel 2017 inoltre era stato denunciato perché ritenuto appartenente ad un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ativa tra le province di Catanzaro e Crotone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA