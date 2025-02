Approda a Reggio Calabria 'Cyprea: la rete di Afrodite'

Approda al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, dopo l'esposizione al Museo del Foro Romano del parco archeologico del Colosseo, la mostra "Cyprea: la rete di Afrodite" che ha ospitato Afrodite in tutte le sue forme.

"Ci è sembrato doveroso portare nella Magna Grecia, in questo splendido contesto Afrodite - ha dichiarato il curatore della mostra Giorgio Calcara - in un dialogo con i reperti della Locride, attinenti la figura di Venere, tra archeologia ed arte contemporanea".

La mostra, allestita nella piazza "Paolo Orsi" del Museo archeologico nazionale, e visitabile fino al 27 aprile 2025, coinvolge otto diversi artisti: quattro italiani e quattro provenienti da Cipro. "Vuole raccontare - ha aggiunto Calcara - questa figura, dall'astratto al concreto, di una immagine femminile arcaica, sì, ma anche estremamente contemporanea.

Partiamo da questa immagine classica, omerica per fare un viaggio a ritroso. Entro fine anno, e fino ad inizio 2026 'Cyprea: la rete di Afrodite', terminerà il suo percorso proprio a Cipro dove riporteremo a casa Afrodite".

"Abbiamo volute declinare la figura di Afrodite declinandolo con soggetti moderni - ha spiegato il direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Fabrizio Sudano - esponendo anche reperti inediti che erano conservati nei nostri depositi che raccontano il tema di Afrodite in una sorta di trasversalità tra bellezza femminilità e creazione, che sono i temi principali della divinità e della bellezza".

Reggio Calabria rappresenta la seconda tappa di questo percorso espositivo. "Questo luogo ha una radice fortissima - ha ricordato Stefania Pennacchio, reggina e direttrice artistica della mostra - sia dalla Locride che in questo territorio, di una divinità dove i sacrifici incruenti: latte, miele, vino con miele all'interno e incenso d'Arabia, raccontano di un bisogno di pacificazione e un desiderio di bellezza, nel senso etico e filosofico del termine".

"Cyprea" sostenuta da ministero della Cultura, ambasciata di Cipro a Roma, Regione Sicilia, Parco archeologico Naxsos/Taormina, Naxos legge, ministero della Cultura di Cipro, Rotta dei Fenici - Consiglio Europeo, Leucò Art Gallery, ha già fatto tappa in città simbolo del Mediterraneo, tra cui Naxos/Taormina, Pafos e Nicosia, rafforzando il dialogo tra le due sponde del Mare Nostrum.



