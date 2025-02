Si fingono carabinieri per truffare centenaria, due arresti

Due persone, un uomo e una donna, residenti in Campania, sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di avere tentato di truffare una donna centenaria. É accaduto a Varapodio, in provincia di Reggio Calabria.

I due arrestati, entrambi giovani, avevano telefonato all'anziana spacciandosi per carabinieri e riferendole che il figlio era stato arrestato e che occorreva pagare una somma di denaro come cauzione per ottenerne la liberazione.

I carabinieri della locale Stazione, già allarmati per altri tentativi di truffa avvenuti in paese, hanno individuato, nel corso di un'attività di controllo del territorio, un'automobile con il motore acceso ed un uomo a bordo, mentre poco distante c'era una donna sull'uscio di una casa che teneva in mano un rotolo di banconote e un pacco contenente gioielli che le erano stati appena consegnati dalla vittima della truffa.

I due responsabili della tentata truffa, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Palmi, sono stati tradotti in carcere.



