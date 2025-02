Morto improvvisamente il poeta Lorenzo Pataro, aveva 27 anni

È morto improvvisamente il poeta calabrese Lorenzo Pataro. Aveva 27 anni ed era originario di Laino Borgo (Cosenza). Pataro, carattere schivo e malinconico, si stava facendo strada nel mondo della cultura con le sue poesie, spesso tenere e piene di umanità. Aveva già ottenuto diversi riconoscimenti e, con la sua raccolta Amuleti, era stato tra i finalisti del Premio Strega Poesia nel 2023 e del Premio Pontedilegno Poesia 2024.

"Aveva raggiunto la val Camonica in compagnia del padre, a cui va il mio grande e affettuoso abbraccio - ha detto il poeta, scrittore ed ex docente Giuseppe Grattacaso, che era in giuria nell'ultima edizione del Pontedilegno Poesia, organizzato tutti gli anni nella località bresciana -. La sua scomparsa getta tutti coloro che lo hanno conosciuto in un profondo dolore. Lo ricordo con grandissimo affetto e con amore per i suoi versi. Ho scritto del suo bel libro Amuleti (poesie legate alla sua terra e alla memoria di luoghi e persone) e gli ho chiesto di collaborare all'annuario di poesia I Limoni. Le sue recensioni usciranno sul volume ora in stampa".



