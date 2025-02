Fatturato 2024 Gruppo Callipo +100 milioni, è la prima volta

Nel 2024, il fatturato del Gruppo Callipo. per la prima volta in 112 anni, ha superato i 100 milioni. Il Gruppo, che occupa nel complesso oltre 420 lavoratori, comprende oltre alla Callipo conserve alimentari altre 7 società (Callipo Gelateria, Popilia Resort, Callipo Group, Callipo Agricoltura, Callipo Turismo, Med Frigus, e Med Cibus) guidate da Filippo Callipo con i due figli Giacinto e Filippo Maria che rappresentano la quinta generazione della famiglia.

A trainare il risultato, sottolinea il gruppo, "è la storica azienda di conserve ittiche che dal 1913, anno di fondazione, si è sempre distinta nel settore per l'elevata qualità e la crescita sostenibile. Nel 2024 ha registrato un fatturato di circa 90 milioni di euro, in aumento del 7,4 % rispetto all'anno precedente. Un incremento che evidenzia la capacità dell'azienda di presidiare il mercato storico di riferimento e di ottenere buone performance anche nel settore 'non ittico' grazie al progetto di diversificazione lanciato nel 2016". Infatti, nonostante le difficoltà legate alla crisi economica e ai rincari delle materie prime, il marchio Callipo, è scritto in una nota, "cresce nel comparto tonno all'olio registrando un + 3,9% a volume e + 8,5% a valore e consolidando la sua posizione di leader sul mercato italiano nel segmento 'premium'".

Contribuiscono alla crescita anche l'e-commerce che cresce del 16% e gli Store monomarca Callipo1913 presenti a Cosenza, Reggio Calabria, Roma e Milano. L'azienda ottiene performance positive anche sul fronte export che è arrivato a pesare il 18,5% grazie anche al presidio in Cina. Negli ultimi anni il Gruppo Callipo ha, inoltre, intrapreso un programma di investimenti che ha superato i 20 milioni di euro finalizzato sia all'aumento della capacità produttiva, sia all'implementazione di soluzioni tecnologicamente innovative ed ecologicamente sostenibili, per il miglioramento dei processi e l'efficientamento dei costi.

"Abbiamo raggiunto questo importante traguardo - afferma Giacinto Callipo, componente del Cda di Callipo Group - in un periodo di grande complessità per l'industria ittica e questo è un motivo di grande orgoglio per la fiducia che ci viene riconosciuta. Come da tradizione abbiamo scelto di condividere questi risultati positivi con tutti i nostri collaboratori attraverso l'erogazione, nel mese di dicembre, di un premio del valore di 800 euro. Siamo ottimisti anche per l'anno in corso e continueremo il nostro percorso di sviluppo. Abbiamo identificato un piano di investimenti per il prossimo triennio per circa 10 milioni".



