Contratto forestali, sindacati chiedono incontro a Occhiuto

Un incontro urgente per discutere della situazione di stallo venutasi a creare per quanto riguarda il contratto integrativo del settore forestale, è stato chiesto al presidente della Regione Roberto Occhiuto dalle segreterie generali regionali di Cgil, Cisl e Uil e dalle segreterie regionali di categoria Flai, Fai e Uila.

I sindacati, in una nota unitaria, rilevano che "a seguito della pre-intesa sul contratto integrativo forestale siglata alla Cittadella regionale lo scorso 9 dicembre 2024, considerata l'assenza di atti propedeutici in merito e la recente missiva unitaria a firma delle federazioni Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil del 28 gennaio 2025, comunicano lo stato di agitazione dell'intero settore forestale calabrese".

"L'attuale situazione di incertezza e le mancate risposte rispetto alla trattativa contrattuale che interessa migliaia di lavoratori, ai quali viene applicato un contratto integrativo scaduto nel 2011 - sottolineano - sta generando ulteriore confusione e preoccupazioni sui luoghi di lavoro. Pertanto, al fine di concludere questa assurda e complessa vicenda contrattuale, che si protrae da diversi anni, si chiede un urgente incontro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA