Sindaca paese Brunori, 'a Sanremo ha vinto sua immensa umanità'

"San Fili stamattina si è svegliata nella nebbia ma con il sole nel cuore". Lo ha detto all'ANSA Lidia Cribari sindaca del comune di poco più di 2 mila abitanti, dove risiede Dario Brunori, in arte Brunori Sas, che ieri a Sanremo, con L'albero delle noci, ha conquistato il terzo posto e il premio "Sergio Bardotti Miglior testo".

"Dario Brunori - ha aggiunto la sindaca Cribari - ha vinto per la sua immensa umanità, per la bellezza del testo, della musica, peraltro ha ricevuto il premio come miglior testo.

Adesso, dobbiamo capire innanzitutto quando rientra per questa accoglienza, ma poi stiamo già pensando ad una grande festa, una condivisione di questa gioia".

"Noi abbiamo già vinto - ha detto ancora la sindaca - perché è stata una settimana straordinaria, una settimana in cui tutta la Calabria è stata avvolta da questa fortissima emozione che ha fatto dimenticare tutto. Ecco, è quello che io registro sia da parte dei miei cittadini, ma anche da parte dei tanti calabresi e anche da parte di tanti italiani. Ieri al nostro teatro Gambaro dove abbiamo seguito la serata finale, sono arrivate persone dal Molise, dalla Basilicata, da Catanzaro, da Reggio Calabria, insomma una grande festa. Vivo questa vittoria di Dario Brunori - ha detto ancora la sindaca - come coronamento di una politica che ha scelto l'arte e la cultura come promozione del proprio territorio e San Fili ha veramente tanto da raccontare, anche perché abbiamo questo racconto legato alle Magare, un racconto molto misterioso, affascinante, che rinnoviamo ogni anno in occasione delle notti delle Magare. La nostra peculiarità, è il nostro genius loci, che penso con Dario Brunori stia esplodendo. E nei mesi e negli anni a venire sono sicura che darà nuovo vigore e nuova linfa a questo territorio".





