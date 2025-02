Telefoni nascosti in un pallone trovati nel carcere di Rossano

CORIGLIANO-ROSSANO, 15 FEB - Tre telefoni cellulari sono stati scoperti dalla Polizia penitenziaria nascosti all'interno di un pallone che era stato lanciato nelle vicinanze del campo sportivo del carcere di Rossano a Corigliano-Rossano.

Lo rendono noto Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario regionale.

Gli agenti hanno rinvenuto il pallone all'interno dell'intercinta, in un'area a cui hanno accesso i detenuti. Ciò ha insospettito i poliziotti che all'interno hanno trovato tre smartphone che, con ogni probabilità, erano destinati ai detenuti per introdurli in carcere. Il pallone, riferisce il Sappe, Con ogni probabilità era stato lanciato dall'esterno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA