'Fai l'amore, r1pud1a la guerra', il S.Valentino di Emergency

"Fai l'amore, r1pud1a la guerra!" è stato il San Valentino di Emergency. A Catanzaro, in Piazzetta della Libertà, sono state decine le persone che hanno scritto cartelli contro la guerra, scattato selfie e fotografie dal letto a due piazze per ribadire il ripudio alla guerra.

L'iniziativa, che ha preso ispirazione dal famoso "Bed-in" di John Lennon e Yoko Ono, rilancia la campagna R1pud1a di Emergency che vuole riaffermare l'importanza e l'adesione all'articolo 11 della Costituzione italiana.

"In un periodo in cui la guerra sembra inevitabile e sono 56 i conflitti aperti nel mondo, l'appello - è scritto in una nota di Emergency - diffonde il messaggio della nostra Costituzione: l'Italia non vuole più fare la guerra, la ripudia".

Alla campagna di Emergency partecipano scuole, teatri, enti pubblici e locali. Ad oggi sono quasi 200 i Comuni ad aver aderito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA