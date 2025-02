Protesta a Cosenza, manifestanti ricevuti in Prefettura

(v. 'Manifestazione a Cosenza su emergenza...' delle 11.20) Sono stati ricevuti in Prefettura gli attivisti del Comitato Prendocasa che stamattina a Cosenza hanno inscenato una manifestazione per il diritto abitativo.

"Siamo stati accolti dal vicario del Prefetto - ha detto uno dei componenti del Comitato, Jessica Cosenza - il quale ci ha garantito che lo sgombero degli stabili non avverrà senza che, al contempo , non vengano adottate soluzioni. Noi, considerato che negli anni abbiamo ascoltato tante promesse, continueremo a vigilare affinché nessuno perda il proprio alloggio. Abbiamo chiesto, per avere una conoscenza a 360 gradi della situazione, di essere convocati al prossimo tavolo e che la concertazione avvenga in maniera collettiva, visto che anche noi siamo attori in causa rispetto alla questione. Nei prossimi giorni terremo le nostre assemblee e ci determineremo, tenendo alta l'attenzione sulla vicenda. Abbiamo spiegato che se solo si ristrutturasse una parte degli edifici di proprietà del Comune con i finanziamenti già previsti nel Pnrr, il problema non si porrebbe e tutte le persone che ne hanno bisogno avrebbero una casa".

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, da parte sua, si è detto disponibile ad incontrare gli attivisti in Comune per ascoltare le loro proposte.



