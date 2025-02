Incendio in locale adibito a garage, evacuate alcune famiglie

CORIGLIANO-ROSSANO, 14 FEB - Un incendio è divampato in un locale adibito a garage in una palazzina a tre piani in contrada San Francesco nell'area urbana di Corigliano a Corigliano-Rossano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rossano e Castrovillari che hanno provveduto a domare le fiamme e ad evacuare il palazzo, anche con l'ausilio delle autoscale. Non ci sono stati feriti.

La palazzina è stata evacuata per precauzione. Al momento, da quanto si è appreso, pare che le fiamme si siano sprigionate a causa di materiale infiammabile custodito nei magazzini.

All'interno ci sono anche delle auto che sono state danneggiate.

I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme e hanno messo in sicurezza la zona dopo averle domate.



