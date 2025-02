Fuga di gas, grave imprenditore con ustioni su 80% del corpo

Un imprenditore è rimasto gravemente ustionato in seguito ad un'esplosione di gas avvenuta in un locale separato rispetto alla struttura principale dell'impresa a Spilinga, nel Vibonese. Francesco Fiamingo, di 58 anni, molto conosciuto per essere il presidente Consorzio della 'nduja di Spilinga, ha riportato ustioni sull'80% del corpo.

Soccorso, l'uomo è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia. Visto il grave quadro clinico, l'equipe guidata dal dirigente Vincenzo Natale ha disposto l'immediato trasferimento nel centro specializzato grandi ustioni di Catania. Le condizioni dell'imprenditore sono molto gravi e la prognosi è riservata.

L'incidente è avvenuto in località "Saramalloni", lungo la strada che collega Spilinga con il borgo di Brattirò, dove si trova lo stabilimento di cui è titolare Fiamingo. L'esplosione sarebbe avvenuta all'interno di un locale separato dalla struttura principale e la causa - le indagini sono condotte dai vigili del fuoco e dai carabinieri - sarebbe stata legata ad una fuga di gas.



