Trenitalia, stop circolazione per lavori galleria Marcellinara

Dalle 6 di sabato 15 febbraio alle 7:30 di lunedì 17 febbraio 2025 la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Lamezia Terme Centrale e Catanzaro Lido per consentire interventi di manutenzione straordinaria nella galleria di Marcellinara. Ne dà notizia un comunicato di Trenitalia.

"Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio - si afferma nella nota - sono state previste corse con bus fra Lamezia Terme Centrale e Catanzaro Lido. I treni Intercity 558-562 della relazione Reggio Centrale - Bari Centrale e 564-566 Reggio Centrale - Lecce subiscono variazioni di orario e deviazioni di percorso via Lamezia Terme-Villa San Giovanni. Non fermano a Catanzaro Lido, Soverato, Monasterace St., Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Siderno, Locri, Bovalino, Brancaleone, Melito P. Salvo. Previsti bus sostitutivi fra Lamezia Terme centrale e Reggio Calabria centrale. I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici, mentre é consentito l'accesso dei cani guida e di quelli di piccola taglia negli appositi trasportini. I canali di acquisto di Trenitalia sono in corso di aggiornamento con la nuova offerta".



