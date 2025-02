Maltrattamenti ad alunni, condannate due maestre

Due maestre in servizio nella scuola dell'infanzia di San Costantino Calabro, Ines Romano ed Angela Francesca Battaglia, sono state condannate ad un anno e quattro mesi di reclusione per presunti maltrattamenti ai danni di alcuni alunni.

La sentenza é stata emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica (giudice Laerte Conti). I fatti risalgono al 2013. Il Tribunale ha escluso le aggravanti contestate alle due insegnanti e concesso loro le attenuanti generiche.

La pubblica accusa, rappresentata dal sostituto procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Antonella Nusdeo, aveva chiesto la condanna di Ines Romano a quattro anni e sei mesi di reclusione e quella di Angela Francesca Battaglia a tre anni.

Le due docenti sono state difese dagli avvocati Michele Ranieli e Giovanni Marafioti. Nel processo si erano costituiti parte civile i genitori degli alunni che avrebbero subito i maltrattamenti, rappresentati dagli avvocati Giuseppe Grande, Alfredo Mercadante e Giuseppe Santamaria.

Le indagini che avevano portato al rinvio a giudizio delle due maestre sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia.



