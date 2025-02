Incendiata automobile polizia municipale San Lorenzo del Vallo

Nella tarda serata di ieri a San Lorenzo del Vallo un incendio ha distrutto una Fiat Panda in dotazione alla polizia municipale. Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano che, al momento, pur non escludendo alcuna pista, propendono per quella dolosa.

La Fiat Panda era parcheggiata all'interno del cantiere in cui sono in corso i lavori di ristrutturazione del Comune. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castrovillari.

"Solidarietà e vicinanza al sindaco, Vincenzo Rimoli, e all'intera comunità di San Lorenzo del Vallo" sono state espresse, in una nota, dal presidente di Anci Calabria e della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore. "Confido - ha affermato Succurro - che siano presto accertati i fatti e le responsabilità di quanto é accaduto, che non può passare affatto sotto traccia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA