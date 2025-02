Franchini, base Canadair in Calabria sarà a Crotone

"La base Canadair è programmata a Crotone, perché quello di Crotone è un aeroporto con una scarsissima attività da un punto di vista volativo e quindi è l'ideale per poter ospitare un'attività complementare come questa". Lo ha detto Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, la società che gestisce gli aeroporti calabresi, in occasione della conferenza stampa dedicata agli investimenti di Ryanair sullo scalo lametino, confermando lo spostamento della base Canadair da Lamezia Terme a Crotone.

"Nell'attività aeronautica - ha precisato ancora Franchini - la parte commerciale è quella più importante. La parte commerciale è quella che produce più risultati anche per la comunità. Noi non possiamo avere una commistione fra le necessità da un punto di vista della protezione civile, e quelle commerciali. Dobbiamo trovare nell'ambito appunto di un concetto di differenziazione e specializzazione, quelle soluzioni - ha concluso - che possono far convivere tutte le attività all'interno dei siti aeroportuali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA