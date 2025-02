Aggredisce e picchia la moglie davanti ai figli, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato e posto ai domiciliari a Cosenza un cinquantenne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Gli agenti delle Volanti a seguito di una segnalazione sono intervenuti in una abitazione dove hanno trovato una donna che ha riferito dell'aggressione subita da parte del marito in presenza dei figli, di cui uno minore e affetto da disabilità.

La donna, in evidente stato di agitazione e con una ferita sanguinante al labbro, ha raccontato di essere stata aggredita dal marito, presente sul posto, già segnalato per reati specifici e sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali per analoghi episodi. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno condotta in Pronto soccorso.

Nei confronti dell'uomo è stato disposto il diviato di avvicinamento alla persona offesa e l'allontanamento dalla casa familiare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA