Tornano Giornate Pretiane a Taverna, incontro con Flavio Caroli

Tornano a poco più di 60 anni dalla loro istituzione a Taverna, le Giornate Pretiane, nate all'epoca per volontà del catanzarese Alfonso Frangipane, pittore, decoratore, saggista, maggiore divulgatore con la sua rivista 'Brutium' dell'opera del pittore Mattia Preti, tra i protagonisti del barocco seicentesco italiano. Il Museo Civico di Taverna, in occasione della ricorrenza della nascita del Cavalier Calabrese (Taverna 24 febbraio 1613), ripropone un appuntamento di rilievo sulla scia di quella stagione che vide il susseguirsi di mostre e convegni nell'allora Istituto d'Arte oggi Liceo artistico 'Preti-Frangipane' di Reggio Calabria.

In programma, nella cittadina natale di Mattia Preti, c'è infatti la presentazione del libro di Flavio Caroli "L'altra storia dell'arte - vinti vincitori" edito da Mondadori - Rizzoli, evento patrocinato dall'Amministrazione Comunale di Taverna con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali e delle scuole del territorio.

Noto critico e storico dell'arte, Flavio Caroli (Ravenna 1945) è autore di importanti pubblicazioni dedicate ai grandi temi e maestri dell'arte europea; tra le mostre da lui realizzate si ricordano: L'Anima e il Volto, Scapigliatura e Futurismo, Il Cinquecento Lombardo, Il Gran Teatro del Mondo, oltre alla storica rassegna del movimento artistico Magico Primario, del quale è stato il teorico e coordinatore.

Il professore Caroli parlerà del suo nuovo libro e dialogherà con il direttore del Museo Giuseppe Valentino e studiosi del settore, attraverso un collegamento in diretta video che si terrà lunedì 24 febbraio, alle 10,30, nella chiesa monumentale di San Domenico in Taverna.



