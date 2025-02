Sequestrata discarica abusiva rifiuti, denunciata una persona

I carabinieri forestale hanno sequestrato a Lago un'area utilizzata abusivamente come discarica di rifiuti, denunciando in stato di libertà una persona, legale rappresentante della ditta che gestiva il terreno oggetto di sequestro, con l'accusa di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, pericolosi e non.

Nella discarica i militari hanno trovato rifiuti di vario genere depositati sul terreno ed a contatto con gli agenti atmosferici.

Si tratta di materiale proveniente da demolizioni edili, rifiuti solidi urbani, pneumatici, recipienti contenenti olii esausti, lamiere e tubi in plastica, pannelli in truciolato, diverse parti di motori di autovetture e parti in plastica ed in ferro di paraurti. Nello stesso terreno, inoltre, c'erano alcuni automezzi in stato di abbandono.

La ditta che gestiva l'area, secondo quanto é emerso dal controllo effettuato dai carabinieri, era sprovvista di qualsiasi titolo autorizzativo per la gestione dei rifiuti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA