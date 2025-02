Reggio candidata Capitale cultura 2027,il 26 audizione Falcomatà

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sarà ricevuto il 26 febbraio, alle ore 11.30, dalla giuria di esperti costituita nel Ministero della Cultura per illustrare la candidatura della città a Capitale italiana della Cultura 2027. Falcomatà, nell'occasione, sarà accompagnato da una delegazione di rappresentanti istituzionali e testimonial.

Le candidate al titolo di Capitale italiana della cultura 2027 sono, in tutto, dieci. Oltre a Reggio Calabria, che presenterà il dossier "Cuore del Mediterraneo, si tratta di Alberobello, Aliano, Brindisi, Gallipoli, La Spezia Pompei, Pordenone , Sant'Andrea di Conza e Savona.

Le audizioni pubbliche, che si svolgeranno il 25 ed il 26 febbraio nella "Sala Spadolini" del Ministero della Cultura, "rappresentano un momento decisivo - é detto in un comunicato diffuso dal Dicastero - del percorso di selezione, offrendo a ciascuna città l'opportunità di presentare il proprio progetto culturale e di illustrarne la visione strategica".



