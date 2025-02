Scalea, sequestrato il Centro comunale di raccolta rifiuti

I militari del Nucleo carabinieri forestale hanno posto sotto sequestro il Centro di raccolta di rifiuti differenziati del Comune di Scalea. Il gestore del sito è stato denunciato per violazione della normativa ambientale.

Il sequestro dell'impianto, ubicato in località "Piano dell'acqua", è avvenuto a seguito di controlli attuati a seguito di diverse lamentele di cittadini per il disservizio relativo alla raccolta dei rifiuti. Le ispezioni, effettuate anche alla presenza del servizio sanitario, hanno accertato che all'interno del Centro raccolta si trovavano rifiuti speciali pericolosi e non, miscelati tra loro. In particolare, all'interno dell'isola ecologica, sono risultati presenti 12 cassoni colmi di rifiuti di diverso tipo e provenienza, tutti completamente aperti, privi di copertura e abbandonati all'azione di agenti atmosferici e animali. Inoltre da uno dei cassoni è stata individuata una fuoriuscita di sostanza maleodorante incanalatasi in un fossetto sottostante che ha generato una pozza ricoperta da ulteriori cumuli di rifiuti.

L'isola ecologica, interamente recintata, è stata sequestrata assieme ad un tratto di strada adiacente dove sono stati rinvenuti rifiuti sparsi.



