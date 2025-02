Litiga con la moglie e la ferisce con una bottiglia, arrestato

Litiga con la moglie e la aggredisce fisicamente colpendola conn una bottiglia e provocandole traumi e lesioni in varie parti del corpo. E' accaduto in un'abitazione a Rocca di Neto, nel crotonese.

I carabinieri della stazione, intervenuti assieme ai colleghi della Sezione Radiomobile e a quelli della stazione di Casabona, sono intervenuti in un'abitazione dopo la segnalazione di un'accesa lite. Giunti sul posto, hanno trovato un uomo di nazionalità straniera, di 28 anni, con la compagna che presentava tracce evidenti di un'aggressione appena subita. Per la donna, che ha riportato lesioni non gravi, si è comunque reso necessario l'ausilio dei sanitari. Le informazioni raccolte dai militari hanno restituito un quadro di maltrattamenti precedenti, ripetuti nel tempo, fisici e non, che assieme a quanto accertato direttamente hanno portato all'arresto del 28enne, che è stato portato in carcere.



