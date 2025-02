Arresto per duplice omicidio nel cosentino, annullata ordinanza

La seconda sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha annullato "per assenza di gravità indiziaria", l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo calabrese lo scorso 29 aprile nei confronti di Faillace Francesco, 42 anni, di Cassano, ritenuto responsabile, in concorso, del delitto di Maurizio Scorza ed Hanene Hedhli avvenuto il 4 aprile del 2022 in contrada Gammellone al confine tra i Comuni di Castrovillari e Cassano.

L'ordinanza di annullamento arriva dopo che lo scorso mese di dicembre la prima sezione penale della Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio, per nuovo esame al Tribunale della Libertà di Catanzaro, il giudizio sull'ordinanza di custodia cautelare in carcere riguardante la posizione di Faillace, in merito al duplice omicidio del 2022. Il quarantaduenne cassanese, difeso dagli avvocati Enzo Belvedere e Leone Fonte, è tuttora detenuto nel carcere di Civitavecchia a seguito dell'operazione antimafia coordinata dalla Dda e denominata "Athena". Ad annunciare la decisione della seconda sezione penale del Tribunale ordinario di Catanzaro sono stati i difensori del quarantaduenne.



