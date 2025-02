Voce, atto aziendale Asp approvato senza consultare i sindaci

L'atto aziendale dell'Asp di Crotone è stato adottato "senza la condivisione con i sindaci del territorio". Lo scrive in una nota il primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, presidente della conferenza dei sindaci, esprimendo "il disappunto per l'adozione da parte del commissario pro tempore dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone dell'atto aziendale".

Il documento, come si legge nella delibera del commissario Asp numero 70 del 7 febbraio scorso, è stato solo inviato a sindacati e conferenza dei sindaci non attendendo, come prassi istituzionale, il confronto con il territorio per una disamina ed eventuali modifiche.

"Come presidente della Conferenza dei sindaci dell'Asp di Crotone - scrive Voce - interpretando il pensiero di tutti i colleghi, ritengo inopportuna questa mancanza di dialogo con chi rappresenta gli interessi del territorio riguardo una materia particolarmente importante quale la tutela della salute dei cittadini".

L'atto aziendale è stato approvato dal commissario Brambilla che è in scadenza di mandato. Per questo Voce sottolinea: "Ad ogni modo, anche in considerazione della imminente scadenza del mandato del commissario Brambilla e della prossima designazione da parte del governatore Occhiuto di un nuovo legale rappresentante dell'Asp crotonese, ritengo che un confronto con il nuovo referente dell'Asp rispetto all'atto aziendale adottato sia quanto mai necessario ed opportuno. Non appena sarà reso noto il nome del nuovo referente provvederò a convocare la Conferenza dei Sindaci sull'argomento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA