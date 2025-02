Incendio distrugge due auto a Cassano, si ipotizza il dolo

Un incendio divampato nella notte, il secondo in 24 ore, ha distrutto due autovetture in pieno centro abitato a Cassano allo Ionio.

Le auto, una Mercedes Classe A e una Opel Corsa, entrambe parcheggiate sulla strada pubblica, una dietro l'altra, sono state distrurre dalle fiamme che hanno danneggiato il portone e annerito i muri di un edificio di civile abitazione.

Il rogo, su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio che, al momento, pur non escludendo alcuna pista, propendono per quella dolosa, è divampato tra le 3 e le 4. Le fiamme, stando ai primi accertamenti, sarebbero partite dalla Mercedes Classe A, di proprietà di un operaio di 45 anni, per poi interessare anche l'Opel Corsa, che era parcheggiata poco distante, di proprietà di un pensionato di 72 anni.

E' il secondo incendio di auto in 24 ore che interessa il centro abitato di Cassano allo Ionio. Nella notte tra giovedì e venerdi scorsi, infatti, le fiamme avevano distrutto un'altra Mercedes Classe A di proprietà di un operaio cinquantottenne Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che hanno spento il rogo.



