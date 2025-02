Aggredisce 89enne per rapinarle gli orecchini, arrestato

Ha aggredito una donna di 89 anni per sottrarle gli orecchini d'oro che indossava, ma è stato bloccato dalla Polizia e arrestato per rapina aggravata. E' accaduto a Cosenza, dove gli agenti di una Volante sono intervenuti in una via parallela al corso principale su segnalazione di un uomo che, sentendo urlare la donna, ha avvertito le forze dell'ordine.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno bloccato il 46enne mentre stava tentando di fuggire. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, negli ultimi mesi si era reso responsabile di analoghi episodi con lo stesso modus operandi, ai danni di altre donne anziane. Per questi episodi era stato individuato dalla Polizia e denunciato in stato di libertà.

L'arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato condotto nella Casa circondariale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



