È prevista una riduzione dell'offerta ferroviaria domattina in Calabria sulla base del bollettino diramato dalla Protezione civile, con previsione di "allerta meteo arancione".

In particolare, per la linea Reggio Calabria-Catanzaro Lido sarà attivo il servizio con corse bus dalle 5 fino alle 7:30, mentre per quanto riguarda la linea Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido lo stesso servizio sarà attivo dalle 6,40 alle 9:30.





