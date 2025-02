Asp Cosenza, 'si torna a normalità, approvati bilanci pregressi'

"Questa Asp è ritornata a essere normale. È un Asp che ha approvato i bilanci pregressi che hanno avuto anche il parere favorevole del collegio sindacale". Lo ha detto Antonello Graziano, commissario straordinario dell'Azienda sanitaria propvinciale di Cosenza incontrando la stampa per annunciare l'approvazione dei bilanci di esercizio degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.

"Abbiamo eliminato falsi crediti per trenta milioni - ha affermato Graziano - che non potevano essere più incassati perché prescritti. C'erano anche dieci milioni che risultavano incassati, ma mancava l'allineamento tra l'istituto tesoriere e gli uffici. Il lavoro è stato molto complesso e siamo arrivati ad approvare, dopo un lavoro certosino che hanno fatto gli uffici finanziari, iniziato nel maggio 2022 e si è chiuso nel 2023 con l'approvazione del consuntivo del 2022. Molti debiti e crediti inesistenti erano stati riportati nei bilanci pregressi.

Ci siamo trovati fra i debiti 43 milioni verso il personale.

Grazie al lavoro che ha fatto l'ufficio e si è potuto constatare che questi debiti non c'erano più perché erano stati già pagati.

E poi a questo vanno aggiunti i sospesi di cassa, ovvero quelle fatture già pagate ma non trascritte nei libri contabili, che ammontavano a 52 milioni di euro come debiti fittizi e 10 milioni di euro come crediti".

"Il 2020 si chiude con -61 milioni di euro - ha aggiunto Graziano - il bilancio di previsione, 2021 con -59 milioni di euro e 2022 con -24 milioni di euro su 22. Su quest'ultimo, siamo riusciti ad intervenire e su alcune poste abbiamo chiuso in equilibrio. Si diceva che l'Asp di Cosenza non avesse bilanci reali, oggi ci sono, sono anche certificati e si parla di fine del commissariamento della sanità. Tutto questo era impensabile due anni fa, è stata un'impresa titanica, un lavoro a più mani che ha dato i suoi risultati".

I bilanci 2015, 2016 e 2017 dell'Azienda sanitaria provinciale bruzia, mai o parzialmente presentati, fanno parte dei faldoni che compongono il procedimento, ancora in corso in Tribunale, denominato "Sistema Cosenza". Il commissario Graziano, in chiusura, ha annunciato di voler organizzare frequenti incontri con la stampa per comunicare meglio i risultati raggiunti e rende noto che a seguito della morte di Serafino Congi, deceduto dopo oltre tre ore di attesa al Pronto soccorso di San Giovanni in Fiore, il 4 gennaio scorso, a causa dall'assenza di un medico a bordo dell'ambulanza, ha disposto con "un atto deliberativo - ha precisato - che in caso di carenza di camici bianchi, sarà il medico del pronto soccorso che ha in carico il paziente con una patologia seria come un infarto a salire sull'ambulanza ed a prestare i soccorsi del caso".



