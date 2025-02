Allerta arancione su parte della Calabria oggi e domani

La Protezione civile regionale della Calabria ha diramato un bollettino meteo di allerta arancione sul catanzarese e sul crotonese per oggi e domani quando sarà anche interessato tutto il reggino.

L'allerta prevede "possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti". Da questo deriva il rischio di "possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni".



