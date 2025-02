Allerta arancione, domani scuole chiuse a Catanzaro

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, in considerazione dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale, ha disposto la chiusura delle scuole a Catanzaro per la giornata di domani, sabato 8 febbraio.

Il provvedimento riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche.

L'amministrazione, è scritto in una nota, "monitorerà l'evolversi della situazione, raccomandando come sempre la massima prudenza negli spostamenti".



