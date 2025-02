Occhiuto, 3 anni pochi per cambiare Regione, spero in 2 cicli

"Tre anni sono davvero pochi per cambiare il volto e il futuro di una regione. Io spero di poter continuare anche dopo i primi cinque anni per dimostrare che forse in due cicli di governo si può davvero cambiare una regione". A dirlo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto all'Università della Calabria, parlando con i giornalisti a margine dell'incontro "Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo".

"Purtroppo - ha aggiunto - ogni anno il Sud perde migliaia di porzioni di prodotto interno individuale, sono i nostri ragazzi che lasciano le regioni del Sud e questo è un impoverimento straordinario, anche in termini di valori macroeconomici. Più si potenzia l'offerta formativa, più si dà la possibilità ai giovani calabresi di rimanere, perché molti partono con l'idea di rimanere fuori, già quando si iscrivono all'università. E poi bisogna creare le opportunità attraverso lo stimolo, gli investimenti".

"Sono tutte cose - ha detto Occhiuto - che stiamo cercando di fare. A volte mi guardo indietro e dico in questi tre anni ne abbiamo fatte tantissime. Ci sono tante iniziative Zes che cominciano a realizzarsi in Calabria, ce ne saranno altre nei prossimi mesi, spero anche di entità molto importanti. Per sviluppare la Calabria bisogna crederci, se chi la governa è il primo a parlarne male, a ricordare solo i problemi di questa regione, è evidente che gli investimenti non vengono".

"Io da tre anni credo di aver cambiato il mood del governo regionale - ha concluso Occhiuto - credo di aver dimostrato che si può governare questa regione occupandosi dei problemi, ma facendola entrare nel mercato degli investimenti da parte di imprese nazionali e multinazionali. Alcune sono qui. Ieri sono stato infatti a cena con il Ceo di un'importante impresa che si occupa di intelligenza artificiale e di digitalizzazione. Vuole fare altri investimenti e ne sono molto felice".



