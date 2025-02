Nel 2024 intercettati 3 milioni di euro all'aeroporto di Lamezia

Un flusso di denaro di 2,9 milioni di euro in contanti è stato intercettato nel 2024 all'aeroporto di Lamezia Terme dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro nell'ambito dell'attività di monitoraggio e vigilanza sulla circolazione transfrontaliera di valuta. In totale sono stati 68 i soggetti sanzionati per aver tentato di introdurre valuta omettendone la dichiarazione per un importo complessivo pari a circa 900.000 euro.

Traffici che non si sono arrestati neppure nell'anno appena iniziato. A gennaio, infatti, è stato sottoposto a controllo un passeggero proveniente dal Canada con circa 17.000 euro al seguito, al quale, a causa del recente inasprimento delle sanzioni, è stata irrogata una sanzione di oltre 1000 euro.

Le analisi di rischio effettuate congiuntamente dalle Fiamme gialle lametine e dai funzionari Adm, anche grazie al protocollo d'intesa relativo al rafforzamento dei rapporti di collaborazione, siglato nell'aprile 2023 tra la Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno fatto concentrare l'attività di controllo prevalentemente sui passeggeri provenienti o destinati verso l'Albania, il Belgio, il Canada, Malta, il Regno Unito, la Svizzera e soprattutto la Germania.

Le modalità di occultamento del denaro più comuni sono risultate essere quelle tra gli indumenti e nei bagagli al seguito.



