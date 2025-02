In auto con 1,6 kg di cocaina pura, due arresti della polizia

In auto con un chilo e seicento grammi di cocaina pura nascosti nell'abitacolo della vettura.

Personale della Squadra volante della Questura di Cosenza ha arrestato due persone di 26 e 30 anni con l'accusa di detenzione illegale a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due giovani, "transitando - riferisce la Questura in una nota stampa - in un noto quartiere della città ad elevata densità criminale", non si sono fermati all'alt intimato loro dai poliziotti ed hanno tentato di fuggire. Gli occupanti della vettura, dopo avere cercato di nascondere una busta di plastica sotto l'automobile, hanno poi cercato di allontanarsi a piedi, ma sono stati subito bloccati.

Gli agenti hanno poi recuperato la busta che i due avevano tentato di nascondere ed hanno scoperto che all'interno vi erano occultati un panetto e mezzo di cocaina.

I due arrestati, su disposizione del sostituto procuratore di turno, sono stati portati in carcere.



