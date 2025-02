Sequestrati 80 chili di marijuana a Gioia Tauro, un fermo

I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno scoperto e sequestrato quasi 80 chili di marijuana e 15 chili di fuochi d'artificio.Una persona è stata fermata.

A scoprire la droga durante una perquisizione all'interno di un terreno riconducibile alla persona sottoposta a fermo, sono stati i militari della Compagnia con il supporto dello squadrone Cacciatori "Calabria" e delle unità cinofile di Vibo Valentia.

Durante il controllo mirato, infatti, la sostanza stupefacente suddivisa in 70 sacchi è stata trovata all'interno di un barile interrato a circa un metro di profondità. Il provvedimento di fermo e il sequestro dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, secondo i carabinieri, 'ha permesso di smantellare un importante canale di spaccio nella zona'.

Nel corso della stessa attività investigativa, i militari, hanno anche denunciato in stato di libertà un altro soggetto per detenzione illecita di materiale pirotecnico. All'interno dell'attività commerciale gestita dall'uomo, infatti, sono state scoperte 23 scatole contenenti fuochi d'artificio, per un peso totale di circa 15 chili. Inoltre, nella sua abitazione, è stata individuata una stanza segreta, nascosta dietro una parete del bagno e accessibile solo tramite lo spostamento di alcune piastrelle. Durante la perquisizione è stato scoperto un ingegnoso meccanismo che permetteva di sigillare la stanza dall'interno.



