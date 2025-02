Liberato lupo rimasto intrappolato in campagne del catanzarese

Un lupo rimasto intrappolato in un laccio posizionato su una rete metallica è stato liberato a Pianopoli, nel catanzarese, dopo l'intervento dei carabinieri forestali.

L'animale, in stato di sofferenza dopo essersi dimenato per tentare di svincolarsi, era rimasto bloccato tra spalla e collo.

I militari sono intervenuti a seguito di una richiesta giunta alla centrale operativa 112. L'esemplare dal classico pelo grigio-marrone era rimasto intrappolato in una rete vicina ad un fondo agricolo. Giunti sul posto, i carabinieri forestali hanno verificato l'apparente stato fisico del lupo rendendosi conto anche della difficoltà di operare in quanto l'animale era bloccato da un cavo metallico a cappio che, ad ogni suo tentativo di liberarsi, rischiava di stritolarlo. Il successivo intervento di personale esperto faunistico del Reparto Biodiversità dei carabinieri coadiuvato da veterinari del Centro di recupero animali selvatici (Cras) di Catanzaro, con l'ausilio di alcune torce per il buio che nel frattempo era sopraggiunto, ha consentito di effettuare l'avvicinamento in sicurezza e di evitare istintive reazioni aggressive dell'animale riuscendo a disincagliarlo dal tirante che lo imprigionava. Dopo l'intervento di sedazione e medicazione, il lupo è stato liberato.

In corso ulteriori approfondimenti da parte dei carabinieri forestali e della locale stazione per accertare la dinamica dei fatti e risalire all'autore del gesto compiuto con un cappio a nodo scorsoio in acciaio, trappola rudimentale spesso utilizzata per la cattura illegale di fauna.



