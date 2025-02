Anziana muore nel Duomo di Vibo Valentia mentre legge il Vangelo

Una donna di 78 anni é morta a Vibo Valentia nel duomo di San Leoluca mentre leggeva un passo del Vangelo.

L'anziana aveva appena cominciato a parlare quando si é accasciata, finendo rovinosamente a terra e battendo la testa sul pavimento in marmo.

A tentare di soccorrere per prima la donna é stata una dottoressa che si trovava in chiesa. Poco dopo è giunto sul posto il personale del 118 ma i tentativi di rianimare l'anziana, con l'ausilio di un defibrillatore, si sono rivelati inutili.



