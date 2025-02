Teatro, al Rendano di Cosenza la prima nazionale de 'Il vedovo'

E' andata in scena in prima nazionale, al Teatro Rendano di Cosenza, "Il vedovo", trasposizione teatrale del celebre film del 1959 di Dino Risi che ebbe come interpreti Alberto Sordi e Franca Valeri.

Protagonisti della commedia Massimo Ghini nel ruolo dell'arrivista romano trapiantato a Milano che sposa una donna ricca, interpretata da Paola Tiziana Cruciani, e che vive col pensiero fisso di impadronirsi del patrimonio della moglie. Dopo averla creduta morta in incidente stradale ed essersi vanamente illuso di avere centrato il suo obiettivo, il protagonista tenta inutilmente di provocarne la dipartita, ma alla fine a restare vittima di un tragico incidente é lui.

'Il vedovo' è uno dei più celebri film interpretati da Alberto Sordi e Franca Valeri: una commedia all'italiana che descrive passioni, sogni, necessità, vizi e virtù di un'intera nazione. La storia è stata riadattata per il teatro e ha trovato nuova vita grazie alla complicità e al talento di Massimo Ghini e Paola Tiziana Cruciani. Con una regia che rende omaggio all'ironia pungente del film originale, "Il vedovo" cattura il pubblico con dialoghi sagaci e situazioni comiche. La prima nazionale della piece si inserisce nella stagione di prosa ideata dall'Amministrazione comunale di Cosenza in collaborazione con la società "L'Altro Teatro", di Gianluigi Fabiano e Pino Citrigno. Una proposta apprezzata dal pubblico che non ha visto un'imitazione della famosa pellicola ma, come ha detto lo stesso Massimo Ghini, "è piuttosto un omaggio a Sordi". "Ci saranno dei punti - ha spiegato l'attore - in cui la sonorità della battuta ricorderà Alberto perché è impossibile non farlo. D'altro canto, questo personaggio è il massimo della sordianità, se così si può dire, il cinismo oltre ogni immaginazione, la superficialità, l'idiozia, perché poi in realtà è un idiota che pensa di essere intelligentissimo. Lui, per cercare di arrivare ai soldi della moglie che non glieli dà perché è un idiota, che fa? Si ingegna e costruisce un piano per farla morire. Oggi come si chiamerebbe? Ma contiene quel tipo di cattiveria che alla fine gli si ritorce contro. Pensando al '59 era in realtà provocatorio come film. Paolo Mieli ha detto, pochi giorni fa, che 'Il vedovo' è per lui il più bel film di Alberto Sordi. Mamma mia che ulteriore responsabilità che mi ha dato sentire queste parole. Però, capisco perché".



