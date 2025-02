Sorpreso a cedere dose di eroina, un arresto a Castrovillari

Sorpreso mentre cede una dose di eroina. Un ventisettenne è stato arrestato a Castrovillari dai carabinieri con l'accusa di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari della Compagnia cittadina, nel corso di un attività di controllo del territorio, hanno notato l'atteggiamento di un soggetto noto per problemi di tossicodipendenza e, insospettitisi, lo hanno tenuto d'occhio fino a quando non gli si è avvicinato il ventisettenne. L'uomo, secondo quanto riferito, gli avrebbe ceduto un piccolo involucro per poi allontanarsi dopo essersi fatto consegnare 15 euro. A quel punto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato entrambi proprio mentre l'acquirente tentava di disfarsi dell'involucro appena ricevuto contenente la sostanza stupefacente.

I militari hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione domiciliare nell'abitazione del ventisettenne dove sono stati trovati due bilancini utilizzati verosimilmente per pesare le dosi di stupefacente.



