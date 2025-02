Sequestrati 27 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro

Un carico di 27 chilogrammi di cocaina purissima è stato scoperto è sequestrato nel porto di Gioia Tauro dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). La sostanza stupefacente era stipata all'interno di un container che trasportava banane proveniente dall'Ecuador e formalmente diretto in un porto della regione caucasica.

In particolare, i militari del Gruppo di Gioia Tauro, e i funzionari Adm, a seguito di un'approfondita attività di analisi e di monitoraggio dei flussi delle merci in transito nell'area portuale, hanno esaminato il container intercettando il notevole quantitativo di cocaina. Lo stupefacente, occultato all'interno di un carico di migliaia di scatole di banane nel tentativo di eludere i controlli effettuati tramite sofisticate apparecchiature scanner in dotazione ad Adm, è stato individuato anche grazie all'ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro.

Secondo quanto riferito la partita di droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali destinatarie il cospicuo introito di oltre 4 milioni di euro.



