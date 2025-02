Maltempo in Calabria, danni alla rete telefonica

Quindici squadre di tecnici specializzati di FiberCop e delle imprese appaltatrici sono al lavoro, dal tardo pomeriggio di ieri, in diverse località della Calabria per riparare i danni alla rete telefonica provocati dal maltempo. Le forti piogge che hanno colpito la regione hanno infatti provocato frane e allagamenti con ripercussioni sulle infrastrutture di rete. Lo rende noto la società.

Impatti e disservizi sono attualmente in corso nei comuni di Squillace, Stalettì, Palermiti, Vallefiorita, Amaroni e Girifalco (in provincia di Catanzaro), interessando circa 3.000 utenze. In particolare, a Copanello una frana ha danneggiato le infrastrutture e i pali delle telecomunicazioni. Inoltre, l'edificio della centrale telefonica di Squillace è stato allagato, causando un'interruzione dei servizi telefonici.

FiberCop, è scritto in una nota, in qualità di gestore dell'infrastruttura di rete digitale più estesa del Paese, ha già provveduto ad informare la Prefettura di Catanzaro degli interventi in corso. I tempi di ripristino sono in corso di valutazione.



