Truffa anziana col sistema del falso avvocato, denunciato

Ha truffato un'anziana con il solito stratagemma del falso avvocato ma è stato individuato dai carabinieri di ortì, a Reggio Calabria, e denunciato. Il fatto è accaduto il 16 gennaio scorso. Il truffatore ha contattato telefonicamente un'anziana signora, fingendosi un avvocato e raccontandole che il figlio era stato arrestato dopo un incidente stradale. Per evitarne la reclusione, ha chiesto alla vittima la consegna immediata di denaro e gioielli. Poco dopo, un complice si è presentato alla porta per riscuotere la somma.

Dopo aver girovagato per ore nel piccolo centro cittadino di Ortì a bordo di un'auto a noleggio, l'uomo è riuscito a farsi consegnare 1000 euro in contanti e alcuni monili d'oro.



