Fs, Av Salerno-Reggio Calabria precede da cronoprogramma

"Procede come da cronoprogramma e secondo risorse economiche già stanziate la realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria. Ad oggi l'opera dispone di fondi per oltre 12 miliardi di euro con i quali si sta procedendo come di seguito". Questa la posizione diffusa dal Gruppo Fs in merito ai lavori della Salerno-Reggio Calabria.

"Nel dettaglio: Lotto 1a Battipaglia-Romagnano: lavori in corso con ultimazione prevista entro il 2026. Lotto 1b e Lotto 1c Romagnano-Buonabitacolo e Buonabitacolo-Praja: finanziati quasi per intero con iter autorizzativo in corso. Loto 2 Praja-Paola: in corso di progettazione. Raddoppio Galleria Santomarco: gara d'appalto in corso" "Anche la restante parte della linea Salerno - Reggio Calabria procederà per lotti così da migliorare gradualmente i collegamenti fra le due città e, in generale, per il Sistema Alta Velocità italiano. Come anche emerso in fase di Dibattito Pubblico, il tracciato Praja-Tarsia, a seguito delle indagini condotte in fase di sviluppo progettuale, è risultato non realizzabile portando ad analizzare soluzioni alternative di tracciato, rivalutando anche il corridoio tirrenico (collegamento Praja-Paola). I progetti vengono sempre approfonditi progressivamente e devono poter risultare realizzabili. La prosecuzione a sud dell'AV verso Paola, unita alla nuova galleria Santomarco, e alla bretella di Sibari, consentirà comunque una riduzione significativa delle percorrenze verso il lato ionico. La valutazione rientra nell'ambito della progettualità ordinaria, così come avviene per ogni opera".



